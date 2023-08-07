وكالة الرأي الفلسطينية 6 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وكالة الرأي الفلسطينية علامات وأعراض الفتق الإربي.. وأبرز المضاعفات وكالة الرأي الفلسطينية مواد غذائية تعزز وظائف الدماغ.. أبرزها السبانخ والأسماك وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مدير عام المستشفيات يتفقد أقسام العمليات بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الحرمان من النوم يسبب احتقان الأنف والعطس المفرط وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد 4 عسكريين جرّاء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يقود النصر للفوز على الرجاء المغربي وكالة الرأي الفلسطينية استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

07 آب / أغسطس 2023 09:09

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟