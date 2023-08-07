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الزراعة تواصل عقد ورش للتوعية باستخدام المصائد كبديل عن "المبيدات"

07 آب / أغسطس 2023 10:08

الزراعة تواصل عقد ورش للتوعية باستخدام المصائد كبديل عن "المبيدات"
الزراعة تواصل عقد ورش للتوعية باستخدام المصائد كبديل عن

غزة - وكالة الرأي

نفذت وزارة الزراعة، بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين ورشة عمل توعويه حول طرق المكافحة المتكاملة باستخدام المصائد كبديل عن استخدام المبيدات.

وتأتي الورشة استكمالاً لسلسة التدريبات التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين، وتطوير مهارتهم، إضافة لاقحام مجموعة من المهندسين الزراعيين في البرنامج التوعوي.

من جهته، أكد م. محمد أبوعودة مدير دائرة البستنة الشجرية على أهمية توعية المزارعين بطرق المكافحة الآمنة، لا سيما استخدام المصائد كبديل للمبيدات.

وشدد أبوعودة على ضرورة انتهاج الطريقة العنقودية لضمان تسهيل وصول المعرفة.

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