الاقتصاد: تم منع استيراد الزي المدرسي لتحقيق اكتفاء ذاتي محلي

غزة – وكالة الرأي :

قال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد جمال مطر، إن مصانع الملابس المحلية لديها القدرة الكافية على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من حيث الجودة والسعر.

وأكد أن الوزارة وفي إطار حماية المنتجات المحلية، منعت استيراد الزي المدرسي نهائياً لتحقيق اكتفاء ذاتي من الزي المدرسي، علاوة على تصدير الزي المدرسي للمحافظات الشمالية، وحماية صناعة الجلباب الشرعي وبنطلون الجينز والملابس الرياضية وبعض منتجات ملابس الأطفال.

وذكر مطر، أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات لمصانع الخياطة في قطاع غزة، من خلال الاعفاء من رسوم التراخيص الصناعية المتراكمة، والاعفاء بنسبة 50% من الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة صناعية لأول مرة.

إضافة لتقديم دعم حكومي في مجال الكهرباء، ومنح خصومات على الرسوم الجمركية للمواد الخام، ومنح تسهيلات إضافية لمصانع الخياطة في المنطقة الصناعية.

وجاء ذلك حلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الاقتصاد الوطني للصحفيين ووسائل الإعلام على عدد من مصانع الخياطة بمدينة غزة تزامناً مع قرب الموسم الدراسي.

وقالت الوزارة إن الجولة تأتي لاطلاع الصحفيين على استعدادات مصانع الخياطة لصناعة الزي المدرسي في قطاع غزة

وبينت أن قرار دعم الصناعات المحلية انعكس إيجاباً على مصانع الخياطة في القطاع من خلال تشغيل المزيد من الأيدي العاملة والحد من البطالة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمصنع جبر م. محمد جبر، أن مصانع الخياطة استعادت عافيتها بعد حالة الركود، مؤكداً أن مصنعه ينتج كميات كبيرة من الزي المدرسي نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل المحلات المحلية، وهذا النشاط وفر الكثير من فرص العمل للشباب العاطلين مقارنة بالأعوام السابقة.