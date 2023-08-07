الاقتصاد للرأي: السلع الأساسية متوفرة بكميات جيدة في غزة

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اتخاذها تدابير استباقية لضمان توفر كافة السلع الغذائية بكميات تكفي حاجة السوق المحلي.

وأوضح مدير عام السياسيات بالوزارة أسامة نوفل في تصريح لوكالة "الرأي"، اليوم الاثنين، أن طواقم الوزارة المختصة تتابع عن كثب أسعار المواد الغذائية خاصةً مادة السكر، التي طرأ على سعرها ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً.

وبين نوفل، أن الوزارة أجرت اتصالات مباشرة مع الجانب المصري التي يتم من خلالها استيراد مادة السكر، مشيرا إلى أن الجهود نجحت بتوفير كميات جيدة للسوق المحلي وتخفيض أسعارها، بحيث لا يتجاوز سعر رطل السكر 10 شواقل فقط، فيما وصل سعر كيس السكر الواحد إلى 155 شيقل.

وحذر كافة التجار والموزعين من التلاعب في أسعار المواد الغذائية خاصةً السكر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأسعار إضافة لوجود تعليمات لدى حماية المستهلك بتحرير محاضر ضبط لأي تاجر يرفع السعر، داعياً المواطنين التبليغ عن أي مخالفات قد تحصل.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، قال نوفل: "إن هناك تراجع على أسعار الزيوت وهي أقل بكثير مما كانت عليه سابقًا ولا صحة لوجود ارتفاع على أسعارها".

وذكر أن الوزارة نجحت في تثبيت أسعار الدقيق واستقرارها بالرغم من التحدّيات العالمية، إضافة لسعر ربطة الخبر الذي لم يتغير وهو 8 شواقل فقط.