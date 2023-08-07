الأشغال تعقد ورشة عمل لمناقشة بدل الإيجار للحالات الاجتماعية

غزة- وكالة الرأي:

عقدت الإدارة العامة للإسكان في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورشة عمل بعنوان "توفير شبكة أمان اجتماعي لخدمة بدل إيجار للحالات الاجتماعية"، تحليل الواقع آفاق وحلول مقترحة.

وحضر الورشة، ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية، ولجان الزكاة، ولفيف من المؤسسات الإغاثية والدولية.

وناقش الحضور، تشكيل لجنة تنسيقية من الجهات الحكومية والمؤسسات الفاعلة في تقديم خدمة بدل الإيجار وتبادل البيانات.

وأكد المشاركون على، ضرورة العمل على إنشاء وتأسيس صندوق المسؤولية المجتمعيةـ بالإضافة لضرورة تشجيع إنشاء وقفيات إيجارية للفقراء، وخاصة من خلال بنك الوقف.

ونوه المشاركون، إلى إمكانية أن تشمل خدمة بدل الإيجار الحالات الطارئة والملحّة، علاوة إلى الحالات المسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، ودعم البناء للأسر الفقيرة في نفس المكان.

كما أوصى المشاركون، المؤسسات المانحة بضرورة تخصيص جزء من موازناتها لبدل الإيجار الطارئ.