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تزامناً مع قرب بداية العام الدراسي

الاقتصاد تكثف الرقابة على محال بيع الملابس والقرطاسية المدرسية

07 آب / أغسطس 2023 01:10

الاقتصاد تكثف الرقابة على محال بيع الملابس والقرطاسية المدرسية
الاقتصاد تكثف الرقابة على محال بيع الملابس والقرطاسية المدرسية

غزة- وكالة الرأي:

أجرت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في المحافظة الوسطى، جولة على محال بيع الملابس والقرطاسية المدرسية بالمحافظة.

وقالت الوزارة، إن الجولات تهدف لمتابعة أسعار وأصناف الملابس والقرطاسية  داخل المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن الاستعدادات والخطة التي وضعتها الوزارة تزامناً مع بداية العامة الدراسي.

وبينت الوزارة، أن الاحتياجات الخاصة بالملابس والزي المدرسي والقرطاسية متوفرة بشكل كاف داخل الأسواق والمحال والمولات التجارية بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك في جميع المحافظات تقوم بجولات رقابية مكثفة على المحلات والأسواق والمولات التجارية، ومحلات بيع الملابس للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالإعلان واشهار أسعار الملابس التي يتم بيعها للمواطنين، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين لتعليمات الوزارة بخصوص اشهار الأسعار.

الاقتصاد تكثف الرقابة على محال بيع الملابس والقرطاسية المدرسية bbf251ad-e733-4d11-a15d-202072849ed5
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