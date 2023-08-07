وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال: إرهاب المستوطنين يدفع الفلسطينيين لتصعيد المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن "النقب" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الانشاء شرق الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تفتتح دورة تدريبية متخصصة في "الريفيت" المعماري" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تنفذ تدريباً للمهندسات والرياديات لإدارة التعاونيات النسائية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تكثف الرقابة على محال بيع الملابس والقرطاسية المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطلق مخيمات "موطني" الصيفية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شمال غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان الثانوية العامة "الدورة الثانية" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تدعم العمل التطوعي وتبحث سبل تطويره
أخبار » عربي ودولي

"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال في جنين

07 آب / أغسطس 2023 01:45

 جدة – وكالة الرأي :

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء داخل مركبتهم قرب مدينة جنين.

واستنكرت منظمة التعاون، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.

وحمّلت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟