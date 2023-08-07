الاحتلال يمنع زوجة القائد الأسير عباس السيد من زيارته في سجن ريمون

رام الله - وكالة الرأي:

منعت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، زوجة الأسير عباس السيد من المرور عبر حاجز طيبة العسكري وهي في طريقها لزيارة زوجها، وأعادتها إلى طولكرم رغم حيازتها لتصريح مرور.

وقالت أم عبد الله السيد إنها أعدت نفسها منذ منتصف الليل لزيارة القائد السيد في سجن ريمون، لكن قوات الاحتلال حرمتها من لقائه وأجبرتها على العودة إلى طولكرم.

وأوضحت أن الاحتلال تعمد منعها من الزيارة لوحدها من بين جميع عائلات الأسرى الذين تواجدوا على الحاجز العسكري.

وكانت زوجة القائد السيد قد تمكنت هذا العام من أداء مناسك الحج بعد منعها من السفر خارج فلسطين لعشرات السنوات.

وأشارت إلى أن المنع الأمني الذي يفرضه الاحتلال، يسلب حرية أهالي الأسرى إلى جانب معاناة أبنائهم في السجون.

وأنهى الأسير القائد عباس السيد من طولكرم، في مايو الماضي عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/5/2002، علماً بأنه محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة إضافة لـ200 عام.

ووجه له الاحتلال تهمه المسئولية عن بعملية فندق البارك التي نفّذها الاستشهادي عبد الباسط عودة، وأدّت إلى مقتل 32 مستوطناً وإصابة 150 آخرين بجراح، إضافة إلى علاقته بعملية هشارون الاستشهادية التي نفّذها القسّامي محمود مرمش والتي قتل فيها 5 مستوطنين وجرح عدد آخر.

وتعرّض القائد السيد خلال فترة اعتقاله إلى العديد من أشكال التضييق والتنكيل سواء بعزله لسنوت طويلة، أو الحرمان من الزيارات، والتنقلات المستمرة.

وأكدت عائلة الأسير القسامي القائد عباس السيد، أنها تثق بالمقاومة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، مشددة على أن أملها بالحرية لا ينقطع.

وقالت أم عبد الله زوجة القائد عباس السيد، إن الحرية مطلبهم الذي لن يتنازلوا عنه، وإن تحرير الأسرى وهم أصحاء أقوياء واجب ومسؤولية وطنية على الجميع.

وعبرت أم عبد الله، عن فخرها به، وبما قدمه من تضحيات للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تزرع حب الوطن في أبنائها.

ونبهت إلى أن أصعب وقت مر على الأسير السيد، هو وفاة والدته وشقيقته دون وداعهما.

ونقلت زوجة القائد السيد التي حرمت من زيارته لسنوات، ما يشعر به أبناؤها من ألم فقدان والدهم وأملهم أن يكون بجوارهم يشاركهم أفراحهم وأحزانهم خاصة أنه موجود لكنه بعيد عن منزله قسراً.

وشددت على أن عائلة الأسير ليس أمامها إلا الصبر وتحدي الصعاب وأن تثبت للعالم أن الأمل لا يزال موجوداً، وخاصة الزوجة التي تكون الأم والأب وتتحمل التزامات الحياة وتربية الأبناء.

وللأسير عباس السيد ولد وبنت، حيث أنهي نجله عبد الله 24 عاماً الدراسة في جامعة خضوري تخصص تجارة إلكترونية، ويدير حاليًّا إحدى الشركات الصغيرة.