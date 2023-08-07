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هشام قاسم: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة رغم الاغتيالات

07 آب / أغسطس 2023 03:51

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IMG_0475

وكالات- وكالة الراي:

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم، أن استمرار الاحتلال في سياسته الدامية المتمثلة في الاغتيالات التي تستهدف أبناء شعبنا وفي وضح النهار، تمثل إمعاناً صهيونياً في سفك الدماء، واستباحة الأراضي، وإدارة الظهر لكل الدعوات الإقليمية والدولية المطالبة بكبح جماح جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وقال قاسم اليوم الإثنين: "ان تزامن هذه الجريمة الدامية مع تصاعد المقاومة، وتنفيذ العمليات الفدائية الأخيرة، لاسيما عمليتي معاليه أدوميم وتل أبيب، يكشف عن إحباط قدرة الاحتلال وأجهزته الأمنية على وقف تمدّدها، واتساع رقعتها، ما يدفعه لارتكاب مجازر دامية بحق أبناء شعبنا لتعويض عجزه وفشله وإخفاقه المدوي".

ودعا قاسم قوى المقاومة داخل الأراضي المحتلة وفلسطينيي الشتات لتصعيد عملياتها المسلحة، وإيقاع مزيد من الخسائر في صفوف الاحتلال ومستوطنيه، والردّ بكل الوسائل على هذه الجرائم الدموية ضد أبناء شعبنا، وجباية أثمان بشرية وخسائر مادية في جبهة الاحتلال الداخلية، بما يعني استمرار المقاومة، ومواجهتها لكل الإجراءات الاحتلالية القمعية.

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