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حماس تعزي في وفاة شقيق عضو مكتبها السياسي سامي خاطر

07 آب / أغسطس 2023 03:57

وكالات- وكالة الرأي:

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخالص التعازي والمواساة إلى عضو مكتبها السياسي: سامي خاطر (أبو عبد الرحمن)، ولعموم آل خاطر الكرام، بوفاة شقيقه؛ خير الله ناصر خاطر (أبو محمّد)، والذي توفي صباح اليوم الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣م، الموافق ٢٠ محرم ١٤٤٥ هجرية في العاصمة الأردنية عمَّان.

وسألت حركة حماس الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم الأستاذ: سامي خاطر وإخوانه وأولاد الفقيد ومحبّيه وآل خاطر الكرام في فلسطين والشتات، جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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