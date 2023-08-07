وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعزي في وفاة شقيق عضو مكتبها السياسي سامي خاطر وكالة الرأي الفلسطينية هشام قاسم: الاحتلال عاجز عن وقف المقاومة رغم الاغتيالات وكالة الرأي الفلسطينية المرجعيات المقدسية تؤكد رفضها لأي إجراء إسرائيلي يمسّ الوضع القانوني والديني في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع زوجة القائد الأسير عباس السيد من زيارته في سجن ريمون وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن بالتشريعي تطلع على تقارير ديوان الرقابة العسكرية وسير العمل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: رفض الإفراج عن الأسير وليد دقة يؤكد عدم نزاهة قضاء الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية محكمة "إسرائيلية" ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال: إرهاب المستوطنين يدفع الفلسطينيين لتصعيد المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن "النقب" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الانشاء شرق الخليل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تستنكر تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة

07 آب / أغسطس 2023 05:22

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين استمرار أجهزة السلطة باعتقال ومداهمة منازل النشطاء والمحررين والطلاب على خلفية انتمائهم السياسي في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 52 معتقلا في زنازين السلطة، محملة المؤسسات الحقوقية والإعلامية مسؤولياتها تجاه هذا الملف.

وأوضحت اللجنة أن أجهزة السلطة صعدت من حملة الاعتقالات ضد النشطاء والأسرى المحررين والطلاب والتي كان آخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي في نابلس الأسير المحرر ياسر بلال يامين، والأسير المحرر محمود عصيدة بعد مداهمة منزلهما في بلدة تل غرب نابلس فجر اليوم.

ورصدت اللجنة، اعتقال السلطة الشاب محيي الدين الشراونة منذ يوم أمس، وهو نجل الأسير المحرر أيمن الشراونة والذي أُبعد إلى قطاع غزة بعد خوضه إضراباً عن الطعام استمر 250 يوماً في سجون الاحتلال.

ودعت لضغط حقيقي على أجهزة السلطة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واحترام القرارات القضائية بالإفراج عنهم وعلى رأسهم مصعب اشتية المعتقل لليوم الـ323 رغم صدور العديد من قرارات الإفراج عنه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟