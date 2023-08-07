لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تستنكر تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين استمرار أجهزة السلطة باعتقال ومداهمة منازل النشطاء والمحررين والطلاب على خلفية انتمائهم السياسي في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين يزيد عددهم عن 52 معتقلا في زنازين السلطة، محملة المؤسسات الحقوقية والإعلامية مسؤولياتها تجاه هذا الملف.

وأوضحت اللجنة أن أجهزة السلطة صعدت من حملة الاعتقالات ضد النشطاء والأسرى المحررين والطلاب والتي كان آخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي في نابلس الأسير المحرر ياسر بلال يامين، والأسير المحرر محمود عصيدة بعد مداهمة منزلهما في بلدة تل غرب نابلس فجر اليوم.

ورصدت اللجنة، اعتقال السلطة الشاب محيي الدين الشراونة منذ يوم أمس، وهو نجل الأسير المحرر أيمن الشراونة والذي أُبعد إلى قطاع غزة بعد خوضه إضراباً عن الطعام استمر 250 يوماً في سجون الاحتلال.

ودعت لضغط حقيقي على أجهزة السلطة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين واحترام القرارات القضائية بالإفراج عنهم وعلى رأسهم مصعب اشتية المعتقل لليوم الـ323 رغم صدور العديد من قرارات الإفراج عنه.