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سرايا القدس تنعى احد قادتها في قطاع غزة

07 آب / أغسطس 2023 07:04

غزة- وكالة الرأي:

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الإثنين أحد قادتها في قطاع غزة والذي توفي بعد صراع مع المرض .

وجاء في بيان سرايا القدس ما يلي:

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس:

تنعى فقيدها الدكتور القائد "خالد يوسف حماد" الذي توفي بعد صراع مع المرض.

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، مجاهداً بطلاً من فرسانها الميامين الفقيد الدكتور القائد:

"خالد يوسف أحمد حماد" – أبو يوسف - ( 43عامًا) أحد قادة سرايا القدس من سكان مدينة رفح.

والذي توفي مساء الأحد، 19 محرم 1445هــ، الموافق 6 آب- أغسطس 2023 م، إثر مرضٍ عضال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم.

إننا في سرايا القدس نحسب فقيدنا القائد من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير.

نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين.

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