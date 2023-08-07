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بتوجيهات رئاسة العمل الحكومي… إنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بالوكالة

07 آب / أغسطس 2023 07:10

غزة- وكالة الرأي:

أصدر رئيس متابعة العمل الحكومي، أ. عصام الدعليس، توجيهاته اليوم لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام، بإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة.

وأوعزت رئاسة العمل الحكومي، بضرورة الإسراع بالبت في قبول استقالاتهم التي تقدموا بها، ليتسنى لهم إتمام اجراءات توظيفهم بالوكالة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها. 

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان مقتضب وصل "وكالة الرأي"، أنه بدءً من الغد سيتسنى لهؤلاء المعلمين الحصول على إفادة إنهاء عملهم الحكومي وفق الأصول، بعد تذليل الاشتراطات المرتبطة بالفترة الزمنية اللازمة لقبول الاستقالة والإجراءات الإدارية المطلوبة.

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