هنية: الفوز بكأس بطولة الصداقة الدولية رفع رؤوسنا وأوصل رسالة شعبنا للعالم

غزة- وكالة الرأي:

هنأ عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة أبطال منتخب أشبال فلسطين مواليد 2008 المتوجين بكأس المركز الأول في بطولة الصداقة الدولية التي أقيمت في النرويج.

وأكد هنية خلال استقبال اللاعبين في مجمع فلسطين الرياضي بعد ظهر اليوم، أن الفوز بكأس البطولة محط فخر لكل الشعب الفلسطيني وصورة جميلة جمعت أبناء فلسطين في الوطن والشتات، وقال:" لقد أوصلتم رسالة شعبنا ورفعتم رؤوسنا وأثبتم للعالم أن فلسطين تستحق الحياة انتم مستقبل الكرة الفلسطينية".

كما حيا د. حسام حرب المنسق العام للبعثة ورئيس الوفد محمد أبو عيطة والمدرب عبد الله سلامة وكل الجهات والداعمين.

بدوره أكد محمد أبو عيطة رئيس الوفد أن ما حققه الأشبال إنجاز مهم رغم الظروف الصعبة والإرهاق، وقال:" كانت الروح القتالية عالية والحرص على الفوز الكل كان متعاطف معنا وهناك تشجيع كبير وإجماع على حب فلسطين". كما شكر الدعم الذي قدمه عبد السلام هنية للوفد منذ المغادرة حتى العودة.

يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيكرم اللاعبين بمكافآت مالية في حفل بعد غد الأربعاء في استاد فلسطين الرياضي.