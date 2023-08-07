وكالة الرأي الفلسطينية هنية: الفوز بكأس بطولة الصداقة الدولية رفع رؤوسنا وأوصل رسالة شعبنا للعالم وكالة الرأي الفلسطينية بتوجيهات رئاسة العمل الحكومي… إنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بالوكالة وكالة الرأي الفلسطينية مختص مقدسي: الشتاء القادم الأخطر على أبنية المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية سرايا القدس تنعى احد قادتها في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية عائلة الأسير دقة: رفض الإفراج المبكر عنه قرار بإعدامه وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد الفتى رمزي حامد في سلواد وكالة الرأي الفلسطينية ضابط "إسرائيلي": الجيش غير مستعد للحرب وفي طريقه إلى التفكك وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد تؤكد أن جرائم الاحتلال لن تثنيها عن مواصلة المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية مرابطة مقدسية تدعو لمجابهة سياسة الإبعاد عن القدس والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأطر الطلابية بجامعة النّجاح تطالب بتصعيد المقاومة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بدران: دماء الشهداء والمقاومين وقود يقرّب شعبنا إلى النصر والتحرير

07 آب / أغسطس 2023 08:43

رام الله - وكالة الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران على أن دماء الشهداء والمقاومين هي وقود يقربنا إلى النصر والتحرير.

وقال بدران إن كل قطرة دم تسيل من مقاوم فلسطيني تقربنا إلى النصر، مضيفًا أن “قوافل الشهداء لا تمضي سُدى، والذي يمضي هو الطغيان”.

واستُشهد صباح اليوم الاثنين، الفتى رمزي فتحي حامد (17 سنة) من سلواد شرق رام الله، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام.

واغتالت قوات الاحتلال الخالصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس الأحد، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.

وأكدت حركة حماس على أن اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة من مجاهدي شعبنا جريمة إرهابية صهيونية جديدة ستلقى ردًّا مناسبًا بسواعد أبطال شعبنا، تعكس الرعب الذي يسري في جسد كيان الاحتلال جراء تصاعد المقاومة واستبسال رجالها.

وأكدت على أن عمليات الاغتيال الصهيونية ستشعل ثورة شعبنا أكثر في وجه الاحتلال، وإرادة شعبنا وعزيمته ستبقى عصية على الكسر، وسيبقى شعبنا متأهبا بكل بسالة وعنفوان للدفاع عن أرضنا وديارنا، وللذود عن حياض القدس والمسجد الأقصى المبارك حتى تحريره من الاحتلال الفاشي الغاشم.

وقتلت قوات الاحتلال والمستوطنون خلال شهر تموز الماضي (28) مواطناً، كما بلغ عدد المصابين (424) مصابا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وفق مركز معلومات فلسطيني “معطى”.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تُكرم أبناء موظفيها الناجحين بالتوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟