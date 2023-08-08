الدعليس يلتقي رؤساء البلديات والهيئات المحلية

غزة – وكالة الرأي:

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أمس الاثنين، رؤساء البلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، وبحث معهم آخر المستجدات والأوضاع في ظل الأزمات المركّبة التي خلّفها الحصار المتواصل على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا.

وحضر اللقاء الذي عٌقد في مقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة كلًا من: نائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد هاشم الفرا، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وعبّر الدعليس عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء البلديات والهيئات المحلية في ظل الظروف الصعبة من حصار متواصل، وقلة رواتب، وغياب الدعم والتمويل الخارجي.

وأشار إلى أنّ واقع قطاع غزة هو نموذج فريد من نوعه في العالم ويحتاج إلى إدارة حكيمة مبدعة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات في سبيل متابعة ومعالجة مشاكل المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأكّد رئيس متابعة العمل الحكومي على ضرورة قيام البلديات والهيئات المحلية بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين ومنح تسهيلات لهم وتخفيف الأعباء عنهم في إطار القانون، داعيًا إلى توجيه تعليمات واضحة إلى جميع الموظفين بحسن التعامل مع المواطنين والمراجعين.

كما شدّد على وجوب تحرّي الحكمة في إنفاذ القانون وتطبيقه على المخالفين وبذل كل الجهود الممكنة في معالجة أي خلاف بين المواطن والبلدية مع مراعاة عدم التهاون مع المخالفين، مطالبًا البلديات والهيئات المحلية بإشراك لجان الأحياء واطلاعهم على القرارات المتّخذة وآليات تنفيذها.

واستمع الدعليس إلى مداخلات عدد من رؤساء البلديات والهيئات المحلية، أكّدوا فيها على تكاملية العلاقة بينهم وبين لجنة متابعة العمل الحكومي في تقديم الخدمة للمواطنين، مطالبين بوضع دليل إجراءات يكون ناظمًا لآليات التعامل مع الإشكاليات المختلفة.