الاحتلال يفجّر منزل الشهيد "خروشة" شرق نابلس

نابلس – وكالة الرأي:

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر، شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد.

ويقع منزل عائلة الشهيد خروشة في الطابق الثالث من بناية سكنية وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.