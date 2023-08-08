برشلونة يواجه توتنهام فى كأس خوان جامبر 2023.. الليلة

يختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024 ،عندما يواجه نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في نهائي كأس خوان جامبر.

موعد مباراة برشلونة ضد توتنهام

مباراة برشلونة ضد توتنهام هوتسبير تقام فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، في نهائي كأس خوان جامبر.

وظهر برشلونة خلال جولة الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مميز استعدادا للموسم الجديد، استطاع فيها الفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة ، فضلا عن الفوز على ميلان الإيطالي بنتيجة 1 / 0.

بينما استعد توتنهام للموسم الجديد على قدم وساق مع المدرب الجديد آنجي بوستيكوجلو، لكن لا صوت يعلو فوق صوت مستقبل هاري كين، بعد أن أشارت التقارير إلى اقتراب انضمامه إلى بايرن ميونخ.

ومن المتوقع أن يخوض المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بتشكيلة 4-3-3 التي اعتادها في آخر موسمين، على أن يعود تير شتيجن لحراسة المرمى بعد غيابه أمام ميلان بالمباراة الماضية.

تشكيلة برشلونة المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جول كوندي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو

الوسط: إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام برشلونة

بينما يتوقع أن يخوض توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو

الدفاع: أينوما يودوجي - بن ديفيز - كريستيان روميرو - إيمرسون رويال

الوسط: بابي سار - بيير إيميل - هويبيرج

الهجوم: ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون - هيونج مين سون