تناول الفواكه الغنية بالكالسيوم والألياف يساعد على تقوية الأسنان الضعيفة

صحة الفم الجيدة ضرورية لصحتك العامة وللحفاظ عليها ، فإن الحفاظ على أسنانك أمر بالغ الأهمية. خاصة أن هناك هناك دورة صحية من التآكل والتمزق والإصلاح تصيب الأسنان كل فترة مع تقدم العمر.، وفقا لموقع "“أونلي ماي هيلث .

وكشفت دراسة حديثة أن تناول الفواكه والخضروات التي يمكن أن توفر الكالسيوم والفوسفات والألياف تساعد على تقويةالأسنان الضعيفة، لذا ، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على هذه المواد الغذائية يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في إعادة تمعدن أسنانك بشكل طبيعي".

وأضاف الدراسة "بالإضافة إلى ذلك يجب تجنب المشروبات الغازية ، مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة غير الطبيعية ، لأنها عالية الحموضة وتحتوي على نسبة عالية من السكر ، مما يؤدي إلى البكتيريا الضارة في الفم وتؤثر على صحة الأسنان"

نزع المعادن الأسنان

تحدث عملية نزع المعادن في الأسنان عندما يتآكل المينا تدريجيًا بسبب المنتج الثانوي الحمضي لتكوين اللويحة، تلعب المركبات المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفات دورًا مهمًا في توفير القوة والصلابة للمينا ، وهي الطبقة الواقية التي تتكون من المعادن الموجودة في الأسنان.

عندما تتعرض السن لهجوم حامضي ، تبدأ المعادن الموجودة في السن في التآكل وتجعل مينا الأسنان مسامية ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان المبكر، أو تسوس الأسنان ، أو مشاكل الأسنان ، مثل فقدان الأسنان "

ما هو نزع المعادن



ما هو جيد أن نعرفه هو أن الجسم يعمل باستمرار لمواجهة آثار إزالة المعادن من الأسنان ، وعكس التسوس المبكر ، وتغذية الأسنان من خلال عملية إعادة التمعدن".

كيفية إعادة معادن الأسنان؟

إعادة التمعدن هي عملية إصلاح طبيعية للأسنان تأخذ الكالسيوم والفوسفات من لعابك وترسبها على مينا الأسنان، هل تعلم أن اللعاب هو المدافع الطبيعي عن التجاويف ، لأنه يحيد الأحماض في فمك ، ويخلق بيئة مواتية لحدوث إعادة التمعدن، مثلما تقوم بوضع الزيت على شعرك والمرطب على بشرتك لزيادة التغذية والرفاهية ، فإن أسنانك تتطلب القليل من المساعدة لتسريع عملية إعادة التمعدن"

كيف يتم إعادة تمعدن الأسنان

لإعادة تقوية الأسنان الضيعفة، أظهرت دراسة سريرية نشرتها مجلة طب الأسنان السريري أن 1.5٪ أرجينين مع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد والكالسيوم الطبيعي أكثر فعالية من معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد. "الأرجينين هو حمض أميني موجود بشكل طبيعي في الأطعمة ، مثل منتجات الألبان واللحوم والمكسرات وحليب الأطفال. وهو أيضًا لبنة بناء البروتينات. فهو يساعد على دعم دفاعات الفم الطبيعية ضد تسوس الأسنان ، وإنتاج جزيئات معادلة للأحماض ، وتغذي الفم بالحفاظ على الرقم الهيدروجيني عند المستوى الأمثل لإعادة تمعدن المينا ".