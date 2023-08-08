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الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا بالضفة والقدس

08 آب / أغسطس 2023 08:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 25 مواطنا، معظمهم أسرى محررون.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة كوبر، كلا من: ياسر إبراهيم الفحل، وزاهي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وأنس سرحان البرغوثي، وأيهم متعب البرغوثي، وقسام مجد البرغوثي، وإصرار مجد البرغوثي، وإباء وحيد البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومحمد اعطيوي، وأحمد رضوان الغزاوي، ووعد أسامة البرغوثي، وسامر محمد نادر.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: حاتم السلايمة من البلدة القديمة، ومهدي عياد، وخالد عياد، من بلدة أبو ديس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محي الدين سعيد نجم من قرية سيريس، فيما اختطفت قوة خاصة "مستعربون" الشقيقين محمود وربيع أمجد الفار، والأسير المحرر حسن سامر الشرقاوي، من بلدة الزبابدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عباس ظاهر صدوق من مخيم عايدة، وعمرو اسماعيل دعدرة، وهاني اسماعيل أبو شعيرة من مخيم العزة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين أبي يوسف أبو ماريا (22 عاما)، وموسى خالد عوض (22 عاما)، من بلدة بيت أمر.

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