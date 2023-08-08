نصائح طبية للتعامل مع الإمساك لدى الأطفال حديثي الولادة

الإمساك يصاب به العديد من الأطفال حديثي الولادة، فعندما يصعب على الطفل التبرز، ولكن في حالة القيام بهذه العملية مرة في اليوم أو مرتين أو أكثر ويكون لينا فهذا يعني أن معدة الطفل طبيعية وتمشي في مسارها الصحيح، وأنه لا يعاني من الإمساك.



كيف تعرفين إذا كان طفلك يعاني من الإمساك؟

أجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أوضح إلي أنه يصاب الطفل بالإمساك إذا كان البراز يشبه حبيبات جافة صلبة، ولا يستطيع الطفل القيام بعملية الإخراج لمدة يوم أو يومين.



وأضاف التقرير، أن الإجهاد عند خروج البراز أمرًا طبيعيًا عن الطفل، ويصاحبه البكاء يكون علامة على الإمساك، وأيضا نجد الطفل يتحول لون بشرته إلى اللون الأحمر أو يصدر أصواتًا أخرى.



نادراً ما يصاب الأطفال الذين يرضعون طبيعيا بالإمساك لأن حليب الثدي يحتوي على ملين طبيعي، وقد يتبرز الأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون رضاعة طبيعية بعد كل رضعة.



ويميل الأطفال الذين يرضعون حليباً صناعيا إلى أن يكون لديهم براز أكبر ويحتاجون إلى التبرز أكثر من الأطفال الذين يرضعون طبيعيا.



ولمعالجة الإمساك عند طفلك حديثي الولادة، يمكنك إتباع هذه النصائح، وهي:

-امنح طفلك حمامًا دافئًا لإرخاء أمعائه.

-دلكي بطن طفلك برفق في اتجاه عقارب الساعة.

-قم بحركات دائرية ثابتة ولكن لطيفة من السرة إلى الخارج.

-اجعلي طفلك يستلقي على ظهره وحركي رجليه بلطف للخلف وللأمام.

-لا تعطِ طفلك ملينات أبدًا ما لم ينصحك الطبيب.

-تأكد أن طفلك يحصل على احتياجاته اليومية من السوائل، فيجب أن يتناول الأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر 700 مل من السوائل يوميًا ، من حليب الأم أو الحليب الصناعي.

وأخيرا أكد التقرير، علي ضرورة التحدث إلى الطبيب في هذه الحالات:

-لا يتبرز في 2 إلى 3 أيام.

-كثرة البكاء.

-يعاني من ألم وضيق شديد عند التبرز.

-نزيف بعد التبرز.

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-التقيوء.

-انتفاخ البطن.

-لا يكتسب الوزن أو يفقد الوزن.