خطوات.. كيفية تقليل حجم ملف PDF على الكمبيوتر

تحتوي العديد من مواقع الويب على قيود حجم ملف PDF، والتي لا تسمح لك بتحميل ملف PDF بحجم ملف أكبر من حد معين، ولا يترك للشخص خيارًا واحدًا فقط، أي ضغط ملف PDF وتقليل حجم ملفه؛ لكن كيف تفعل ذلك؟ نلقي نظرة على أفضل الطرق التي تتيح لك ضغط ملفات PDF.

كيفية ضغط ملف PDF في نظام التشغيل Windows 10:

هناك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تتيح لك ضغط ملفات PDF في وضع عدم الاتصال، ومع ذلك، فإن أحد أفضل التطبيقات التي تسمى 4dots Free PDF Compress ، اتبع هذه الخطوات:

1- قم بتنزيل 4dots Free PDF Compress وقم بتثبيته على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10.

2- افتح التطبيق وانقر فوق إضافة ملف لإضافة ملف PDF الذي تريد ضغطه.

3- حدد موقع PDF وحدده> انقر فوق فتح.اختر مقدار ضغط جودة الصورة الذي تريده.

4- بمجرد الانتهاء، اضغط على ضغط والانتهاء من ذلك.

5- سيتم بعد ذلك حفظ ملف PDF المضغوط الخاص بك محليًا على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10.

كانت هذه بعض الطرق التي تتيح لك ضغط ملفات PDF مجانًا على جهاز الكمبيوتر والهاتف.