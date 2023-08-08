كيفية جدولة رسائل واتساب على هاتف iPhone

يحتوي واتساب على الكثير من الميزات الجيدة ولكن الشيء الوحيد الذي لا يزال مفقودًا هو القدرة على جدولة رسائل WhatsApp، إذا كنت تريد أن تتذكر أن تتمنى لشخص ما في عيد ميلاده أو ترغب فقط في إرسال رسالة خلال ساعات العمل بدلاً من اختبار اتصال شخص ما في منتصف الليل، فإن جدولة الرسائل تساعد كثيرًا.

هناك طرق لجدولة الرسائل على واتساب على كل من Android و iPhone، ولكن كلاهما حل بديل لأن هذه الميزة غير مدعومة رسميًا على WhatsApp.

نظرًا لأن الطرق التي نقترحها هي حلول بديلة، فهناك بعض القيود، والتي سنشرحها قليلاً، إليك كيفية جدولة الرسائل على WhatsApp على iPhone.

كيفية جدولة رسالة واتساب في iPhone

هناك طريقة للقيام بهذه العملية على iPhone من خلال Siri Shortcuts، وهو تطبيق Apple يعتمد على الأتمتة لإرسال رسالة WhatsApp الخاصة بك في الوقت المحدد، إليك ما عليك القيام به لجدولة رسائل WhatsApp على iPhone:

1- انتقل إلى متجر التطبيقات وقم بتنزيل تطبيق Shortcuts على جهاز iPhone وافتحه.حدد علامة التبويب "الأتمتة" في الأسفل.

2- اضغط على أيقونة + في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على إنشاء أتمتة شخصية.

3- في الشاشة التالية، اضغط فوق الوقت من اليوم لجدولة وقت تشغيل الأتمتة. في هذه الحالة، حدد التواريخ والأوقات التي تريد فيها جدولة رسائل WhatsApp، بمجرد الانتهاء من ذلك، انقر فوق التالي.

4- اضغط فوق إضافة إجراء ثم اكتب نص في شريط البحث ومن قائمة الإجراءات التي تظهر، حدد نص.

5- بعد ذلك، أدخل رسالتك في حقل النص. هذه الرسالة هي كل ما تريد جدولته، مثل "عيد ميلاد سعيد".

6- بعد الانتهاء من إدخال رسالتك، انقر فوق الرمز + أسفل حقل النص وابحث عن WhatsApp في شريط البحث.

7- من قائمة الإجراءات التي تظهر، حدد إرسال رسالة عبر WhatsApp. اختر المستلم واضغط على التالي.

8- أخيرًا، في الشاشة التالية، انقر فوق تم.الآن في الوقت المحدد، ستتلقى إشعارًا من تطبيق Shortcuts، اضغط فوق الإشعار وسيفتح WhatsApp مع رسالتك التي تم لصقها في حقل النص، كل ما عليك فعله هو الضغط على إرسال.

هناك شيء آخر يجب ملاحظته وهو أنه يمكنك فقط جدولة رسائل WhatsApp لمدة تصل إلى أسبوع، وهو نوع من المشكله ولكن على الأقل الآن تعرف على الأقل كيفية جدولة رسالة لمدة تصل إلى أسبوع.