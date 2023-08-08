كيفي تزيد عدد المتابعين على انستجرام

انستجرام هو أحد أكثر الشبكات الاجتماعية شهرة في العالم، يمكنك نشر الصور ومقاطع الفيديو والقصص سريعة الزوال على انستجرام، وقد ثبت أنها منصة واحدة نجحت فيها العديد من العلامات التجارية الكبرى في الوصول إلى جمهورها، وليس من السهل زيادة متابعين انستجرام ولكن إذا اتبعت هذه النصائح وشكلت استراتيجية قوية، إليك أفضل النصائح لمساعدتك على زيادة متابعين انستجرام.

1. اعرف سبب وجودك على انستجرام

هذا يبدو بسيطًا، لكنه أهم شيء إذا كنت ترغب في زيادة متابعين انستجرام، لماذا أنت على انستجرام؟ هل هو توجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك؟ هل الوصول إلى جمهور جديد؟ مهما كان الأمر، فأنت بحاجة إلى تحديد هدفك ثم تشكيل استراتيجية لتحقيق ذلك.

2. الجودة مهمة

لا يمكنك الابتعاد عن المنشورات منخفضة الجهد والفتور على انستجرام، إذا كانت استراتيجيتك تدور حول الصور، فتأكد من التقاط صور رائعة لكل ما تحاول الترويج له.

3. انشر التعليقات التفصيلية

لقد رأينا حسابات تنشر حسابات تفصيلية عن كيفية التقاط صورة، ووصفات مفصلة وطرق طهي، وحتى مراجعات كتب كاملة منشورة كتعليقات توضيحية على انستجرام، كل هذا على حسابات شائعة للغاية على انستجرام، مما يدل على أنه بالإضافة إلى جودة المحتوى، يجب عليك نشر تسميات توضيحية مفصلة أيضًا، هذا ليس شيئًا يجب عليك فعله في كل مرة، ولكن في كل مرة تضيف التسمية التوضيحية الكثير إلى صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك، يجب عليك نشر واحدة مفصلة.

4. نشر قصص انستجرام

تتيح لك Instagram Stories الانتقال إلى قائمة انتظار موجز الأخبار افتراضيًا، كما أنها تحتوي على فتحة بارزة في صفحة Discover، هذا سبب كافٍ للاستفادة الجيدة من القصص.

5. الانخراط مع الآخرين

لا تجعل انستجرام مجرد طريق باتجاه واحد حيث تنشر محتوى عالي الجودة ولكن لا تتفاعل مع أي شخص، لزيادة متابعين انستجرام ، يجب أن تتفاعل مع جمهورك والحسابات الشعبية في مجالك، علق على قصصهم أو منشوراتهم، أو ببساطة مثل تلك ذات الصلة بحسابك.

6. الهاشتاج

ليست هناك حاجة لعلامات التصنيف العشوائية لزيادة متابعي Instagram ، ولكن يجب عليك بالتأكيد استخدام ثلاث أو أربع علامات تصنيف شائعة ذات صلة بجمهورك، هناك علامات تصنيف متخصصة لمختلف المجتمعات أو الاهتمامات ويجب عليك بالتأكيد استهدافها لتعزيز وصولك.

7. استخدم سيرتك الذاتية لصالحك

سيرتك الذاتية هي هويتك على انستجرام، إذا كنت تأمل في زيادة متابعيك، فيجب عليك تحديث هذا بانتظام، السيرة الذاتية هي المكان الوحيد الذي يمكنك فيه إضافة روابط قابلة للنقر، وهذا يعني أنه يجب عليك تحديث هذا بشكل متكرر لتوجيه الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك.

8. يجب أن تحتوي كل مشاركة على عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء

لقد نشرت صورة أو مقطع فيديو رائعًا لمنتجك، وكتبت تعليقًا رائعًا، ولكن هناك شيء آخر عليك القيام به، وأخبر متابعيك بالتحقق من سيرتك الذاتية للحصول على رابط لمعرفة المزيد، هذا شيء بسيط ولكنه فعال يجب على كل حساب القيام به، إذا قمت بمشاركة منشور رائع، فلا يضر أن تطلب من متابعيك وضع علامة على أصدقائهم الذين يمكنهم الارتباط بمنتجك.

9. عروض ومسابقات على انستجرام

يمكنك بالتأكيد تقديم هدايا ومسابقات على صفحتك لزيادة متابعي انستجرام ، ولكن كعلامة تجارية، يمكن أن تكون الخصومات استراتيجية أكثر استدامة، ويمكنك تقديم قسيمة خصم لمتابعيك على انستجرام ، ربما مرة واحدة في الأسبوع يمكنك إجراء مسابقة مع سؤال حول كل ما تريد الترويج له ومشاركة القسيمة مع أولئك الذين يحصلون على الإجابة الصحيحة، وقد لوحظ أن هذا تكتيك جيد للنمو المبكر على انستجرام.

10. التواجد علي جميع منصات التواصل الاجتماعي

تأكد من وجودك على منصات وسائط اجتماعية متعددة أو على الأقل لديك موقع ويب خارج انستجرام، وفي سعيك لزيادة متابعيك على انستجرام، يجب ألا تنسى أبدًا أنه يمكن أن يقطع وصولك في أي وقت وإذا حدث ذلك.

أخيرًا، ننصح بعدم شراء متابعي انستجرام، في حين أن هناك العديد من الخدمات التي تسمح لك بزيادة متابعين انستجرام بتكلفة بسيطة، فمن الأفضل تجنب ذلك.