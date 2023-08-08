وزارة العمل تخرج متدربي مركز مهني دير البلح

غزة-وكالة الرأي

خرجت وزارة العمل، أمس الاثنين ، الدفعة الأولى من خريجي مراكز التدريب المهني للعام 2022/2023، والمتمثلة بخريجي مركز تدريب مهني دير البلح.

جاء ذلك خلال احتفال رسمي نظمته الوزارة ، بحضور وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، ومدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ومدير مركز تدريب مهني دير البلح م. وسام إسماعيل، ورؤساء بلديات المحافظة، ووفد من الشرطة الفلسطينية، وعدد من الوجهاء والأعيان، وذوي الخرجين المحتفى بهم.

وأشار أ. كلاب إلى انطلاق احتفالات تخريج متدربي مراكز التدريب المهني، من خلال تنظيم 5 احتفالات في جميع المحافظات، فوج "الأيادي المبدعة"، منوها إلى أن الانتهاء من تنظيم الاحتفال الأول لمتدربي مركز مهني دير البلح.

وأوضح أنه تم تخريج 101 متدربا من مركز تدريب مهني دير البلح، في 5 تخصصات مهنية بنظام الدبلوم المهني، و3 تخصصات مهنية بنظام الدورات القصيرة.

وأكد مدير عام التدريب المهني حرص وزارته على تطوير عملية التدريب المهني في قطاع غزة، ومتابعة جميع مستجدات واحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج مهنيين مهرة قادرين على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

وتطرق أ. كلاب إلى مشروع الإجازة المهنية الذي أطلقته وزارة العمل مؤخرا، موضحا الأهمية الكبيرة التي تعود على العمال والمهنيين بعد حصولهم على الإجازة المهنية، وداعيا جميع المهنيين إلى الحصول عليها.

