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مستشفى الصداقة "يعزز التعاون المشترك مع مؤسسة MAP-Uk البريطانية

08 آب / أغسطس 2023 11:47

مستشفى الصداقة "يعزز التعاون المشترك مع مؤسسة MAP-Uk البريطانية
مستشفى الصداقة

غزة-وكالة الرأي

استقبلت ادارة مستشفى التركي الفلسطيني وفد من مؤسسة MAP-Uk البريطانية، وذلك بهدف الاطلاع على الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى لمرضى السرطان في قطاع غزة ،و استكمال التدريب اللازم للطاقم الطبي في المستشفى التركي.

بدوره، اكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي د. صبحي سكيك خلال ترحيبه بزيارة وفد المؤسسة على ان الهدف منها هو تجويد الخدمة الطبية المقدمة في أقسام المستشفى مضيفاً انه تم البحث مع الوفد التحديات التي تواجه الطاقم الطبي في ظل النواقص والاحتياجات التي تعيق تقديم الخدمة الصحية المتكاملة.

وحضر اللقاء المدير الطبي للمستشفى د. محمد إبراهيم أبو ندى ومدير العيادات الخارجية د. هاني عياش. وقام الوفد بجولة في العيادة الخارجية والرعاية النهارية والمختبر والصيدلية، كما التقى الوفد مع مدير الصيدلية د. إيهاب حجازي لمناقشة عجز الادوية الكيماوية.

ويضيف د. عياش ان جدول اعمال الوفد في المستشفى سيكون على مدار أربعة أيام متواصلة تبدأ بعرض أنشطة المستشفى وجوالة داخل مرافق المستشفى للتعرف على الخدمات المقدمة للمرضى واليوم الثاني معايشة وحضور القاء الصباحي للأطباء وعمل وزيارة للمرضى المنومين في الاقسام والعيادة الخارجية.

وسيتم خلال الفترة القادمة النقاش وتبادل الراي مع تمريض الأقسام الرعاية النهارية حول إجراءات إعطاء العلاج الكيماوي للمرضى وأساليبه المستحدثة، بالإضافة الى عقد يوم علمي خارجي، ومحاضرات امراض الدم في اليوم الثالث ويختم الوفد بزيارة المختبر المركزي في اليوم الرابع.

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