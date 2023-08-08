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جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

08 آب / أغسطس 2023 12:31

غزةوكالة الرأي :

أعلن رئيس مجلس إدارة جامعة الإسراء المهندس عمر الهندي عن إطلاق اسم "جِنين" على الفوج الخامس من خريجي الجامعة.

وقال إن ذلك يأتي تعزيزاً لصمود وصبر ومقاومة أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحهم وعلى رأسهم طلبة الجامعات وحملة الشهادات العلمية، وعن دورهم الأساسي ورسالتهم من خلال تخصصاتهم المختلفة في خدمة قضيتهم العادلة واسترداد كرامة وطنهم المسلوب.

ودعا المهندس الهندي إدارة الجامعة إلى الاستمرار في نهجها ورسالتها بالمنافسة الحرة والنزيهة مع جميع المؤسسات التعليمية الوطنية والخارجية، سعيًا لتطوير المستوى الأكاديمي وارتقاءً بالخدمات التعليمية، وأن يكونوا كما عَهِدَهُم مجتمعنا نموذجًا سبّاقًا في تلبية مطالب أبنائه الطلبة وقدوةً لمختلف الجامعات العريقة منها والحديثة في تحقيق تطلعات وآمال جيل الشباب الفلسطيني الواعد.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بالطلبة الخريجين وأهاليهم على صبرهم واجتهادهم وحسن خُلقهم طوال فترة الدراسة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا مثالًا للنجاح والتفوّق وخير ممثلٍ لجامعتهم وأساتذتهم، وأن يحافظوا على ترابطهم الدائم والوثيق بالجامعة التي لن توفر جهدًا في دعمهم وتقديم النصح والتوجيه لهم حتى بعد تخرجهم من خلال حاضنة المشاريع وقسم الخريجين في داخل وخارج الوطن.

وشكر الهندي باسمه ونيابةً عن جميع أعضاء مجلس الإدارة الطواقم الأكاديمية والإدارية بالجامعة وعلى رأسهم مجلس الجامعة وجميع الأساتذة والمدرّسين بها على ما قدّموه من أجل طلبة الجامعة بأداءٍ راقٍ ومميز وبانتماءٍ أصيل لأشرف مهنة كرّمتها البشرية على مدى العصور.

 

 

 

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جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

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