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الزراعة "انخفاض إنتاج محصول العنب هذا العام بسبب التغيرات المناخية

08 آب / أغسطس 2023 12:40

الزراعة "انخفاض إنتاج محصول العنب هذا العام بسبب التغيرات المناخية
الزراعة

غزة-وكالة الرأي 

أكد مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة، محمد أبوعودة، أن التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض ملموس في إنتاج العنب خلال الموسم الحالي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية على "كروم العنب" في منطقة الشيخ عجلين ‏جنوب مدينة غزة،لمتابعة موسم قطف محصول العنب، لاسيما في ‏ظل انخفاض انتاجيته هذا العام بسبب التغيرات المناخية.‏

وأوضح أبو عودة  أن مساحة الأراضي المزروعة بالعنب في قطاع غزة تقدر بحوالي 7000 دونم، منها 6000 دونم مثمرة، والإنتاج المتوقع للعنب في الموسم الحالي يصل إلى 4000 طن من الأصناف المختلفة.

بدوره، قال المزارع نادر شملخ :" أن محصول العنب هو مصدر الرزق الأساسي لعائلتي، وأعكف على تأخير قطف العنب حتى ينضج المحصول" ،مؤكدا  أن العنب هذا العام تأثر بالتغيرات المناخية، مشيرا أن حصاد هذا الموسم يُعتبر أقل نسبياً مقارنةً بالعام الماضي.

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