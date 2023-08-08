توقيع اتفاقية لجائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في الصيرفة الإسلامية

غزة-وكالة الراي

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الوطني الإسلامي لإطلاق جائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في مجال الصيرفة الإسلامية 2023م.

وشارك في مراسم التوقيع بمقر الوزارة بغزة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، ومدير عام البنك الوطني الإسلامي د. كمال الأغا، وحضور عدد من المسؤولين من الوزارة والبنك الوطني.

ورحّب أبو ندى بوفد البنك الوطني الإسلامي، ومشيداً بإنجازاته، مثمناً هذه الاتفاقية التي تنسجم مع توجهات وزارة التعليم في تشجيع البحث العلمي الأصيل في مختلف المجالات وذلك ضمن رؤية تحقيق التنمية الوطنية وخدمة أبناء شعبنا.

من جهته، أشاد الأغا بدور ونجاحات وزارة التربية والتعليم العالي على صعيد التعليم العام والعالي،مؤكدا أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع التعليم تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك من أجل رعاية وتشجيع البحوث العلمية في مجال الصيرفة الإسلامية بما يعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني.

وتستهدف الجائزة الباحثين المتخصصين في العلوم الاقتصادية والمالية والإدارية في أربعة مجالات هي: أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي، التكنولوجيا المالية الإسلامية، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، التمويل المستدام في البنوك الإسلامية.

وستقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع البنك الوطني الإسلامي بالإعلان قريباً عن تفاصيل الجائزة والتقدم لها.

