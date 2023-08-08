وكيل وزارة الأوقاف يتفقد إنشاء مشروعَي وقفية الساحة وبنك الوقف

غزة– وكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا أعمال إنشاء مشروعَي وقفية الساحة وبنك الوقف الفلسطيني، رافقه في جولته مدراء عامون بالوزارة، وممثل مسلم كير أ. أحمد النجار.

وأكد الأغا أن المشاريع الوقفية تأتي ضمن رؤية الوزارة لتنمية الوقف خلال الأعوام القادمة، موضحًا أن عائدات هذه المشاريع ستعود بالنفع على الأسر الفقيرة وطلبة العلم الشرعي وحفظة القرآن والدعوة، وغيرها من أوجه البر المختلفة.

ونوّه أن الأوقاف تسعى دومًا من خلال مشاريعها إلى النهوض بالمجتمع، ودعمه ثقافيًّا واجتماعيًّا وفكريًّا، إلى جانب المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والفئات الهشة الكادحة في القطاع، من خلال صندوق الزكاة، وتنمية الوقف، والصدقات، والتبرعات، في محافظات القطاع الخمس.

وشكر المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع على جهودها في مساندة أبناء شعبنا الفلسطيني.