وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يتفقد إنشاء مشروعَي وقفية الساحة وبنك الوقف وكالة الرأي الفلسطينية اخطارات بهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على أرض لصالح طريق استيطانية في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية توقيع اتفاقية لجائزة البنك الوطني الإسلامي للبحث العلمي في الصيرفة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يجتمع مع واضعي أسئلة الامتحان التطبيقي الشامل 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يُحذّر المواطنين من خطر حرائق مكيفات الهواء وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة العليا لتنظيم و تطوير الرقابة على الغذاء تناقش عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال اسبوع وكالة الرأي الفلسطينية قطاع غزة يُسجل 4709 مواليد جدد خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة "انخفاض إنتاج محصول العنب هذا العام بسبب التغيرات المناخية
أخبار » الأخبار الحكومية

منعاً لاستغلال العمال .. "العمل" تفعل نظام شركات التشغيل

08 آب / أغسطس 2023 04:25

منعاً لاستغلال العمال..
منعاً لاستغلال العمال..

غزةوكالة الرأي

أعلنت وزارة العمل في غزة عن تفعيل نظام شركات التشغيل في الداخل المحتل، والذي تم إقراره في العام 2019م، من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، بناءً على توصية الوزارة.

وأوضح وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل.

وأوضح م. الغصين أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.

وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

ونوه أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟