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"الأونروا" تطلق بوابة مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات

08 آب / أغسطس 2023 08:27

"الأونروا" تطلق بوابة مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات

غزةوكالة الرأي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن إطلاق بوابة مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقالت "الأونروا" الثلاثاء" في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إن هذه البوابة ستمنح الجيل الرقمي من لاجئي فلسطين فرصًا قوية، سواء كان اللاجئ يرغب في استكشاف خدمات الوكالة في مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو التقدم لفرص مهنية مميزة.

وأضافت أن البوابة تمكن اللاجئ الفلسطيني من الانضمام إلى نقاشات تقنية مثيرة حول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة السحابية، أو البقاء على اطلاع بآخر أخبار المركز.

ولزيارة البوابة والتعرف على مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - إقليم غزة- اضغط هنا

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