دراسة: الذكاء الاصطناعي يسرق كلمات المرور بهذه الطريقة

أثبتت دراسة حديثة أن تقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على سرقة كلمات المرور الخاصة بالأجهزة والحواسيب.

وأوضح باحثون من جامعات رويال هولواي وسري ودرم وسري، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه سرقة كلمات المرور عن طريق الاستماع لأصوات النقر على لوحة المفاتيح.



توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعدما دربوا أداة للذكاء الاصطناعي خلال النقر 25 مرة على 36 زرًا بلوحة مفاتيح الحاسوب "ماك بوك برو 25".



أثناء التجارب، سجل الباحثون أصوات النقر ونقلوها لأداة الذكاء الاصطناعي، التي بدورها حددت نمطًا معينًا لكل مفتاح.

واكتشف العلماء أن دقة محتوى الكتابة بلغت نسبتها 95% في المئة في هذه التجربة، التي وضع فيها الباحثون هاتف آيفون على بعد 17 سم من حاسوب "ماك برو" لتسجيل صوت النقر.

وبلغت النسبة 93% مع استعمال برنامج "زووم" لتسجيل أصوات النقر خلالها.

فسر العالِم إحسان توريني، من جامعة سري، هذا الأمر، بالقول إن لكل زر بلوحة المفاتيح صوتا خاصا، يساعد أداة الذكاء الاصطناعي على معرفة ما يجري الضغط عليه.