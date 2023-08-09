طريقة سهلة للتفريق بين الشوكولاتة الأصلية والمزيفة

الشوكولاتة هي أكثر المنتجات الغذائية الشهية انتشارا، بفضل مكوناتها الطبيعية وتحكمها في هرمون السعادة.

وتتفنن شركات الشوكولاتة في إنتاج قوالبها وأنواعها، بينما تعمل شركات أخرى على تقليد تلك الأنواع بمكونات رديئة.

إنفوجراف.. 7 خطوات لصناعة الشوكولاتة

وتوضح خبيرة التغذية الروسية، أناستاسيا كوستوماخا، طريقة لتمييز أنواع الشوكولاتة الأصلية من المقلدة، مؤكدة أن بعض المنتجين يغيرون وصفات الشوكولاتة لتقليل تكلفة الإنتاج.



في البداية، تقول "كوستوماخا": يجب أن نتعرف على مكونات الشوكولاتة، مع التركيز على نقطتين: الكاكاو المبشور وزيت الكاكاو، فغيابهما يعني أن المنتج ليس شوكولاتة بل قطعة حلوى.

وأوضحت خبيرة التغذية أن هذا يماثل الفرق بين الزبدة والسمن النباتي، مضيفة أنه يجب عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، فالفرق جوهري بينها، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".

وتقول: المشتري ليست لديه خبرة للتفرقة بين الكاكاو المبشور ومسحوق الكاكاو، مع أنهما مختلفان تماما، والشوكولاتة المصنوعة من مسحوق الكاكاو أرخص من المصنوعة من الكاكاو المبشور.

وطمأنت الخبيرة عشاق الشوكولاتة بشأن مادة ليسيثين الصويا "lecithin" في التركيبة، مؤكدة أنها مادة مثخنة ضرورية لإنتاج الشوكولاتة، وهي مفيدة جدا للدماغ وتحسين الذاكرة، ولكن يجب تناولها بنسب محددة.

وتابعت: إذا كانت الشوكولاتة لا تذوب في اليد فهذا يعني أن الشركة المصنعة أفرطت في استخدام الليسيثين، داعية إلى ضرورة التعرف إلى نسبة الليسيثين العادية من خلال قراءة مكونات الشوكولاتة.

وزادت: إذا وجدت بقعا صغيرة في ملمس الشوكولاتة فهذه علامة جيدة، كما يجب ألا تحتوي الشوكولاتة الجيدة على محسنات للنكهة على الإطلاق، مؤكدة أن الشوكولاتة المرة الداكنة هي الأكثر فائدة.