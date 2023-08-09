اعتقالات ومواجهات خلال مداهمات للاحتلال بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحاماتٍ وتفتيش في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا بعد الاعتداء عليه بالضربِ قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، واعتقلت الشاب أمير توفيق حماد عقب اقتحام منزله.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة صوريف شمال الخليل واقتحمت منزل الأسير المحرر شاهر الحيح الذي تم اعتقاله عقب عملية المداهمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول وبلدة صوريف وبيت أمر شمال الخليل، كما داهمت قرية حجة شرق قلقيلية.

واستهدف الشبان الليلة الماضية البرج العسكري للاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالألعاب النارية والزجاجات الحارقة.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال أثناء نصبها حاجزًا قرب منطقة المربعة الواصلة بين قرى جنوب غرب نابلس.

وألقى الشبان الليلة الماضية الحجارة صوب مركبات المستوطنين قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

واندلعت مواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال أثناء انسحابها من قرية زيتا شمال طولكرم اللية الماضية.

كما أطلق المقاومون مساء أمس النار تجاه قوة لجيش الاحتلال شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا على حاجز حوارة جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية نجوى عدنان من المسجد الأقصى مساء أمس، فيما تم الإفراج عنها في وقت لاحق.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" مساء أمس الثلاثاء، 29 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوتين ناسفتين وإحراق مستوطنة وحالتي تصدٍ للمستوطنين وحالتي تحطيم مركبات للمستوطنين و13 مواجهة تخللها إلقاء حجارة في عدة مناطق بالضفة الغربية.