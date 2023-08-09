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طفل أراد التحول لـ"سبايدر مان" فانتهى الأمر إلى المستشفى

09 آب / أغسطس 2023 08:25

طفل أراد التحول لـ"سبايدر مان" فانتهى الأمر إلى المستشفى
طفل أراد التحول لـ

سعيا منه لأن يصبح "سبايدر مان"، اقترب طفل صغير من عنكبوت أسود خطير ليرد الأخير بـ"لسعة" حادة تدخل الصبي إلى المستشفى في بوليفيا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل كان يلعب بالقرب من منزله الذي يقع على ضفاف نهر قريب، وعندما قلب أحد الصخور شاهد العنكبوت الأسود السام فأمسك به ووضعه على يده.

ورد العنكبوت على تصرف الطفل المفاجئ بلسعة من أرجله السامة، ليدخل إلى مستشفى بعد معاناته من أعراض استمرت 3 ساعات، مثل آلام متفرقة بالجسم وتشنجات عضلية شديدة.

في البداية، توجهت الأم بالطفل إلى مركز صحي في بلدة مجاورة، لكن الأطباء أحالوا الحالة إلى المستشفى كونها "حالة طبية طارئة".

ونقلت وسائل الإعلام عن الأم قولها إن ابنها "من كبار المعجبين بشخصية سبايدر مان"، مشددة على كونها لم تتخيل أنه سيقدم على فعل شيء خطير للغاية كهذا.

واستقرت حالة الطفل بعد أخذ العقار المناسب لنوع العنكبوت الذي لدغه، لكن في بعض الحالات تؤدي لدغات أنواع معينة من العناكب إلى وفيات ناجمة عن الاضطراب الشديد في الإشارات العصبية في الجسم.

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