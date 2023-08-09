بحثا عن "البدائية".. مصرع 3 أشخاص نتيجة "العزلة عن مواقع التواصل"

تسببت مغامرة أمريكية في وفاة سيدة وابنها وشقيقتها، بعدما نصحتهم الأولى بالعيش في منطقة جبلية للانعزال عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وعثرت فرق الإنقاذ على جثث السيدة ريبيكا بيكي فانس، 42 عامًا، وابنها، 14 عاما، وشقيقتها، 41 عامًا، داخل متنزه بغابة غونيسون الوطنية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحايا حرصوا على متابعة طرق العيش في البرية للبقاء على قيد الحياة عبر منصة "يوتيوب"، إلا أنهم فارقوا الحياة جميعًا.

ورجحت جهات التحقيق أن يكون سبب الوفاة هو تعرض الضحايا لدرجات حرارة منخفضة للغاية، بخلاف سوء نظامهم الغذائي.