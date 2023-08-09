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أبو مرزوق: قوى خارجية تمنع تنفيذ ما تتوافق عليه الفصائل

09 آب / أغسطس 2023 08:44

عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

غزةوكالة الرأي:

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن "هناك قوى خارجية تتدخل لمنع تنفيذ ما يتوافق عليه أمناء الفصائل الفلسطينية".

وأضاف أبو مرزوق، خلال لقاء خاص مع قناة "الغد" مساء أمس الثلاثاء، أن "مشكلة الاجتماعات التي تعقد من هذا القبيل أن الأطراف المختلفة وخصوصا المؤثرة، تذهب بنوايا مختلفة، وبالتالي في النهاية لا تكون هناك أي نتائج على أرض الواقع، وإن كانت هناك نتائج تتدخل بعض القوى الخارجية لتمنع تنفيذ ما تم التوافق عليه، وهذا ما جرى في كل اتفاقيات المصالحة".

وتابع: "في الحقيقة لم نخرج بنتائج ملموسة في هذا اللقاء، ونعلم أنه كان بنوايا مختلفة عند كثير من الأطراف، لكننا ذهبنا تطبيقا لسياستنا دون انتظار نتائج، لأننا كنا نعرف ما هي النتيجة".

وأوضح أبو مرزوق "فيما يتعلق بالاتفاقيات الأخيرة، كنا نعلم ما الذي سيُطرح في اجتماع العلمين وما هي النتيجة، ومع ذلك ذهبنا إلى مصر، لأننا نثبِّت سياسة في حماس، أننا لا نُدعى إلى لقاء وطني او لقاء للمصالحة أو لقاء لوحدة الكلمة أو لقاء لتخفيف الأعباء عن الشعب إلا واستجبنا له، ولهذا استجابتنا جاءت تبعا لسياسة وليست تبعا لتحقيق نتائج".

وبشأن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، أكد أن "إسرائيل" لا زالت ترفض أي تقدم في ملف الصفقة.

وبين أبو مرزوق، أن العديد من الدول حاولت التدخل في صفقة تبادل الأسرى، ولكن "إسرائيل" تغلق الباب أمامها وتقول أن مصر هي من تتولى فقط هذا الملف.

وأشار إلى أن آخر الدول التي حاولت التوسط كانت سويسرا، مشيرًا إلى أن حماس رحبت بذلك، لكن "إسرائيل" رفضت.

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