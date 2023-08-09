بشرى لمرضى ألزهايمر.. لقاح واعد أثبت "نتائج مبشرة"

كشف بحث جديد أولي أن لقاحا رائدا طوره باحثون يابانيون من المحتمل أن يكون قادرًا على منع أو تعديل مسار مرض ألزهايمر وينقذ مرضاه.

يستهدف هذا اللقاح الجديد البروتين السكري المرتبط بالشيخوخة (SAGP)، والذي يتم التعبير عنه في خلايا الدماغ الملتهبة المرتبطة بمرض ألزهايمر.

وذكر موقع neurosciencenews أنه "عند اختبار اللقاح على الفئران، قلل من ترسبات الأميلويد كما قلل من المؤشرات الحيوية الالتهابية، بل وحسّن وعي الحيوانات بمحيطها".

ونقل الموقع عن جمعية القلب الأمريكية قولها إن "الفئران التي تلقت اللقاح أظهرت وعيًا معززًا بمحيطها ما يشير إلى تقليل أعراض المرض".

جرى تقديم البحث في الجلسات العلمية لعلوم القلب والأوعية الدموية الأساسية التابعة لجمعية القلب الأمريكية لعام 2023، وتعقد في بوسطن خلال الفترة من 31 يوليو/تموز حتى 3 أغسطس/آب، ويقدم أحدث الأبحاث حول الابتكارات والاكتشافات في علوم القلب والأوعية الدموية.

وبناءً على نتائج الدراسات السابقة، اختبر الباحثون هذا اللقاح على الفئران لاستهداف الخلايا المفرطة التعبير عن SAGP لعلاج مرض ألزهايمر.

وعلق مؤلف الدراسة الرئيسي شيه-لون هسياو: "مرض الزهايمر يمثل الآن 50% إلى 70% من مرضى الخرف في جميع أنحاء العالم، ويشير اختبار اللقاح الجديد لدراستنا على الفئران إلى طريقة محتملة للوقاية من المرض أو تعديله".

وأضاف هسياو، زميل ما بعد الدكتوراه في قسم بيولوجيا القلب والأوعية الدموية والطب في كلية الطب بجامعة جونتيندو في طوكيو، أن التحدي المستقبلي سيكون تحقيق نتائج مماثلة في البشر.