تحذير من تسخين الطعام المحفوظ في عبوات بلاستيكية بالميكروويف

حذرت دراسة حديثة من مخاطر تسخين الطعام المحفوظ في حاويات بلاستيكية باستخدام جهاز الميكروويف.

وكشف الدراسة أن مليارات الجزيئات التي يبلغ عرضها نانومترًا يمكن إطلاقها من العبوات البلاستيكية إلى الطعام في هذه الحالة.



وأجرى فريق من جامعة نبراسكا لينكولن في الولايات المتحدة تجارب باستخدام عبوات حفظ طعام مصنوعة من مادة "البولي بروبيلين" و"البولي إيثيلين"، وكلاهما آمنان للاستخدام بشهادة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبعد 3 دقائق من تسخينها في جهاز ميكروويف بقوة 1000 واط، تحللت مجموعة متنوعة من السوائل داخل الحاويات، واختلفت أعداد الجسيمات، لكن الباحثين قدروا أن 4.22 مليون من البلاستيك الدقيق و2.11 مليار من جزيئات البلاستيك النانوية من سنتيمتر واحد مربع فقط من البلاستيك يمكن إطلاقها خلال هذه الدقائق.

ولمزيد من التوضيح، قال المهندس المدني البيئي في جامعة نبراسكا لينكولن، كازي حسين: "من المهم أن ندرك عدد جزيئات البلاستيك الموجودة في طعامنا"، وفقًا لمجلة "Environmental Science & Technology".

كما كشف الباحثون أن تسخين الماء أو منتجات الألبان في جهاز الميكروويف من المرجح أن يقدم أعلى تركيزات نسبية من البلاستيك، وتم إطلاق الجسيمات عند تبريد الأطعمة والمشروبات وتخزينها في درجة حرارة الغرفة، لكن العدد كان أقل، ولم يتوصل العلماء لمدى تأثير هذه الجزيئات البلاستيكية المجهرية.

وكشفت الدراسات أنها يمكن أن تكون ضارة بالأمعاء والعمليات البيولوجية الرئيسية، وكشفت خلايا الكلى الجنينية التي استزرعها الباحثون وتعرضت لجزيئات بلاستيكية على مدار عدة أيام عن وجود احتمال للقلق، ووجد الفريق أن 77% من خلايا الكلى التي تعرضت لأعلى مستويات البلاستيك قد ماتت.

وقد يتسبب تناول جزيئات البلاستيك بضرر كبير بالصحة، ويقول كازي حسين: "نحتاج إلى إيجاد البوليمرات التي تطلق عددًا أقل من الجزيئات، ونأمل أن يأتي يوم تعرض فيه هذه المنتجات ملصقات مكتوبا عليها (خالية من المواد البلاستيكية الدقيقة) أو (خالية من البلاستيك النانوي)".