صلاح "ملتزم" بعقده مع ليفربول وسط اهتمام سعودي

أكّد مدير اعمال النجم المصري محمد صلاح بأن الاخير "ملتزم" بعقده مع ليفربول الانكليزي وسط تقارير عن اهتمام سعودي بالحصول على خدماته.



وكتبت صحيفة "الرياضية" السعودية الإثنين أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضًا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو) بالاضافة الى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).



وقال رامي عباس وكيل صلاح في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "محمد يبقى ملتزما مع ليفربول".



واضاف "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي".



وكان صلاح (31 عاماً) جدّد عقده مع ليفربول لثلاث سنوات اضافية الصيف الماضي ويستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وتخلى ليفربول عن لاعبين هما قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى ناديي الاتفاق والاتحاد تواليا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر" أيضاً.



وسجل صلاح 186 هدفا في 305 مباراة مدافعا عن الوان ليفربول منذ انضمامه من روما عام 2017، وتوج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس انكلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية خلال فترة وجوده في أنفيلد.



ويستقطب الدوري بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في كانون الثاني/يناير بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.



وكرت السبحة بعده، فلحق به الفرنسي كريم بنزيمة افضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي والجزاري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيش وغيرهم.