استمرار العمل بإنشاء المدينة المرورية بميناء غزة

غزة – وكالة الرأي:

تواصل وزارة النقل والمواصلات عملها في إنشاء المدينة المرورية بميناء غزة البحري بتمويل من لجنة متابعة العمل الحكومي ضمن جهودها لزيادة الوعي المروري لدى طلبة رياض الأطفال والمدارس والجامعات.

وذكرت الوزارة في بيان سابق، أن المشروع يعتبر أول نموذج تعليمي تطبيقي مروري لأهم قواعد الممارسات اليومية من خلال المحاكاة العملية للتعامل مع الطريق.

وأشارت إلى أن المدينة المرورية تقع على مساحة (375) م2، وتتكون من شوارع داخلية تحاكي شوارع المدن موقعا عليها تقاطعات ومجسمات للأبنية وأرصفة مشاة وعلامات الطرق وإشارة ضوئية، ولافتات مرورية مختلفة.

يشار إلى أن المشروع يعد هو الأول من نوعه في قطاع غزة، ويعبر على مدى اهتمام وزارة النقل والمواصلات بقضية السلامة المرورية التي تسعى بكافة إمكانياتها في سبيل نشر وتعزيز التوعية المرورية لدى أبناء شعبنا.