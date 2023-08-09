منتخبنا الوطني للبيسبول يحقق فوزًا كبيرًا على باكستان في شيكاغو

حقق منتخبنا الوطني للبيسبول، انتصاراً مستحقاً على نظيره الباكستاني بنتيجة 3-5، في اللقاء الذي جمع الفريقيّن على ملعب "وين ترست فيلد"، في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأقيمت المباراة تحت مسمى بطولة " لينكولن"، المدرجة على أجندة الاتحاد الآسيوي، ما سيرفع تصنيف منتخبنا الوطني في الترتيب الدولي خلال الفترة المقبلة.

وفي البداية، تقدم المنتخب الباكستاني بجولة، لكن منتخبنا أظهر تفوقاً واضحاً وقلب النتيجة إلى 1-5، ومن ثم سجل الباكستانيون جولتيّن لصالحهم لتنتهي المباراة بخمس جولات مقابل ثلاثة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً من الجالية الفلسطينية المتواجدة في الولايات المتحدة، إلى جانب علي أبو هلالة، رئيس الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي ونائبه سامي مهدي، سيد شاه، رئيس الاتحاد الباكستاني للبيسبول، أماني الغولة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية، القاضي الأمريكي من أصول فلسطينية روحي شلبي، بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات الرياضية على الساحة الأمريكية.

وجاءت المباراة بعد الاتفاق مع الاتحاد الباكستاني على تنظيمها قبل ثلاثة أشهر، حيث جرى الاستعداد لها بالشكل المطلوب.

وخلال هذه الفترة تعاقد منتخبنا الوطني مع المدرب آزي غيليان "جونيور"، ابن المدرب الشهير غيليان "سينيور"، مدرب نادي "وايت ساكس" الذي فاز في الدوري الأمريكي للبيسبول.

وكان آخر مباراة جمعت منتخبنا الوطني مع نظيره الباكستاني، في شهر شباط المنصرم بنهائي بطولة غرب آسيا، التي تفوقت فيها باكستان بتسع جولات مقابل ثلاث.

ويستعد حالياً منتخبنا الوطني إلى بطولة آسيا التي ستقام خلال شهر كانون الأول المقبل، في تايوان، والتي ستشكل جسر عبور لأبرز المنتخبات إلى بطولة العالم.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب حالياً على تقييم الأداء الفني للاعبين، ووضع خطة، بهدف تطوير الأداء استعداداً للاستحقاق الآسيوي.