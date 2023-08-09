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"المالية": بدء تسديد رسوم طلاب جمعية دار الأرقم من المستحقات

09 آب / أغسطس 2023 11:02

مقر وزارة المالية
مقر وزارة المالية

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم العام الدراسي 2024/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة مدارس دار الأرقم، من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 2022/11/30.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين من تسديد الرسوم هم كالتالي:

1. يستفيد من المستحقات (ابن -ابنة).

2. يستفيد من التسجيل الطالب المنتظم بالدراسة بمبلغ 500 شيكل فقط.

3. المسجلين الجدد يمكنهم التسجيل الالكتروني عبر رابط التسجيل بعد التسجيل في مدارس دار الأرقم النموذجية بعشرة أيام.

وذكرت أنه يتم التسجيل بالدخول على موقع وزارة المالية اضغط هنا، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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