المعلمة أمل أبو زايد تُبدع في مبادرة التعلم بالسرد القصصي التفاعلي

غزة- وكالة الرأي:

فازت المعلمة أمل يوسف أبو زايد من مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات بمديرية الوسطى بجائزة مؤسسة التعاون للمعلم المتميز 2022.

وجاء فوزها بعد تقديمها مبادرة نوعية بعنوان "التعلم الممتع من وحي السرد القصصي التفاعلي".

وأوضحت أن مبادرتها عبارة عن مهمات تعلم فردية أو جماعية تم تصميمها من وحي قصص علمية مصورة تفاعلية وينبثق منها تساؤلات تدفع الطالب نحو استكشافها من خلال مسارات الاستقصاء العلمي المخبري والمهمات البحثية.

كما يجري تطبيق مهمات أخرى مثل: المحاكاة ولعب الأدوار وإعادة إنتاج المعرفة (ورقياً أو رقمياً) والحكواتي والموشن والبطاقات والمشاريع الورقية والملخص والرسم وصناعة الفيديو والنماذج والخرائط المفاهيمية، تعمل هذه المهمات على تنمية مهارات الطالبات في التعلم والتواصل زيادة الدافعية نحو الدراسة.

وأضافت المعلمة أمل أنه تم إنتاج القصص المصورة بجهدها الذاتي من تأليف السيناريو ثم الرسم والتلوين الرقمي والإخراج الفني والتسجيل الصوتي وتصميم القصة الورقية.

وأفادت أن الهدف العام من المبادرة هو تصميم مشروع تعلم جذاب ومرن من حيث التطبيق في كل من التعلم الوجاهي أو الإلكتروني أو المدمج، أما الأهداف المحددة فهي إثراء المحتوى التعليمي بمواصفات تُناسب الجيل الرقمي من الطلبة، وتنشيط مراكز حسية مختلفة في الدماغ لدى الطالب من خلال استخدام عناصر متنوعة سمعية وبصرية، وتنمية مهارات التفكير من خلال مسار التساؤلات المنبثقة من القصة، وتنمية مهارات التعلم من خلال نهج الاستقصاء العملي.

وأشارت المعلمة إلى أنه تم تطبيق هذا النهج مع طالبات الصف التاسع في مدرسة خولة بنت الأزور وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتة إلى أن المبادرة حققت العديد من النتائج المميزة من حيث زيادة تحصيل الطالبات والتفاعل الصفي.

وتوجهت المعلمة أمل أبو زايد بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم العالي ولمديرية الوسطى ومدرستها وطالباتها والمشرفين والطاقم التدريسي وجميع من ساهم في إنجاح المبادرة.