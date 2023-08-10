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نصائح لمرضى النقرس.. أبرزها وضع القدمين فى الماء البارد

10 آب / أغسطس 2023 08:12

نصائح لمرضى النقرس.. أبرزها وضع القدمين فى الماء البارد
نصائح لمرضى النقرس.. أبرزها وضع القدمين فى الماء البارد

النقرس من الأمراض التي تسبب الشعور بألم شديد في القدمين،  فهو يعد من أشكال التهاب المفاصل، والسبب في الإصابة به هو زيادة نسبة اليوريك أسيد في الجسم، ويتسبب في عدم قدرة المصاب على الحركة، ويعرضك لتورم شديد في الجسم. 
نصائح لمرضى النقرس
وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أهم وأبرز العلاجات التي تساعد في التقليل من شدة أعراض الإصابة بالنقرس، ومنها: 
 
- يمكنك وضع قدميك في الماء البارد وإجراء كمادات باردة على المكان المصاب بالنقرس، لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، فيمكنك إجراء هذا الأمر عدة مرات علي مدار اليوم، وستلاحظ التغيير. 
 
- علي الشخص المصاب بالنقرس اتباع سبل الراحة، فيمكنه الاستلقاء ورفع القدمين لتحسين تدفق الدم الغني بالأكسجين بالدم، وتقليل من حدة التورم. 
 
- أثبتت الدراسات الطبية، ان تناول الماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الجسم من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد ، وبالتالي التقليل من حدة أعراض النقرس. 
 
-من أهم النصائح الغذائية التي يجب اتباعها هي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبيورينات التي تساعد في ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الجسم، ومنها الأسماك، والسبانخ، والمخلل، والأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.  
 
 

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