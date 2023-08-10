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سعرها مليون جنيه.. مدرس مصري يهدي الأول على الثانوية العامة سيارة هدية

10 آب / أغسطس 2023 09:58

سعرها مليون جنيه.. مدرس مصري يهدي الأول على الثانوية العامة سيارة هدية
سعرها مليون جنيه.. مدرس مصري يهدي الأول على الثانوية العامة سيارة هدية

في حفل أقيم بإحدى القاعات الكبرى في مدينة كفر الشيخ، قام مدرس جيولوجيا بتكريم الطالب محمود محمد عبدالفتاح، الذي حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة "علمي علوم" في الثانوية العامة.

وقدم المدرس للطالب محمود سيارة قيمتها تتجاوز مليون جنيه مصري.

ولم يقتصر التكريم على الطالب المتفوق فقط، بل تم أيضًا تكريم 85 طالبًا وطالبة آخرين من المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتم منحهم ساعات وأجهزة "لاب توب".

وصرح المعلم أنه قام بتنظيم هذا التكريم بهدف تحفيز الطلاب المتميزين وتخفيف الضغوط التي مروا بها خلال العام الدراسي.

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