مقابل 12 ألف دولار.. طفل يبيع دجاجتيه لعلاج شقيقه من السرطان

شهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية قصة ملهمة تعكس قوة الأخوة، حين قرّر صبي بيع دجاجتيه لعلاج شقيقه الأصغر من السرطان.

في منتصف يونيو/حزيران الماضي، شُخص الطفل كاشتون بوركابايل، البالغ من العمر 4 سنوات، بمرض السرطان، وكان لديه ورم يبلغ قطره 6 بوصات.

وتقول والدته كايتي بوركابايل إنه في المرحلة الرابعة من الورم الأرومي الكبدي، مشيرة إلى أن الورم انتشر من كبده إلى رئتيه وصار يتمدد في كامل رئتيه.

وأمام محنة عائلة "بوركابايل"، عرض أحد أصدقاء العائلة، ويدعى آندي ماكويليامز، رعاية حيوانات الشقيق الأكبر لـ"كاشتون"، قائلًا: "بعد تشخيص كاشتون طلب مني أخذ دجاج شقيقه بسبب ظروف العائلة".

أما كالين، شقيق كاشتون، فيقول إنه طلب من صديق العائلة "ماكويليامز" عرض الدجاجتين للبيع في أحد المعارض، وفي البداية استطاع جمع ألفي دولار لعلاج شقيقه من السرطان، قبل تدخل المجتمع المدني.

ولاحقًا، بيعت الدجاجتان مقابل 6 آلاف دولار، لكن المجتمع المدني في مقاطعة روك قرر دعم الطفل بأكثر من ذلك، ورفع المبلغ إلى 12 ألف دولار لقاء الدجاجتين لدعم علاج الطفل، وفقًا لشبكة "CNN".