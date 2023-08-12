النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2594) الجمعة 12/8/2023

أخبار فلسطينية﻿

فتوح يطلع السفير النيكاراغوي على انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا

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الأول من نوعه.. مؤتمر لنصرة الأقصى في العراق

السفير السعودي لدى الأردن يستقبل المفتي العام للديار الفلسطينية

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القدس العربي

إصابات خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات فلسطينية منددة بالاستيطان- (فيديو)

شرطة الاحتلال تُسقط تهمة القتل بدافع قومي عن مستوطن إرهابي قتل شابا فلسطينيا.. وصحيفة عبرية: “الأسوأ لم يأت بعد”

اشتباكات عنيفة في مخيم طولكرم.. و50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

دراسة علمية لمركز الزيتونة تضع خطة لمواجهة الاعتقال الإداري

خطة جديدة لتطويق القدس بحزام استيطاني وسموتريتش ينفذ مخطط الإخلاء عبر الإرهاب

مجلس الإسكان يعلن الحاجة لـ214 مليون دولار لتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم

إطلاق نار على جيش الاحتلال قرب جنين.. وأعمال تمشيط بحثا عن المنفذين

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

تقرير: صفقة التبادل بين واشنطن وطهران تثير مخاوف إسرائيل من تفاهمات أوسع

مسؤول أمني إسرائيلي يحذر: الجيش يواجه مشكلة

الغد الأردنية

محظور على الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم من المستوطنين

الشرق القطرية

" ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام إلى 13

إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الدفاع المدني يحذر من إشعال النيران خلال موجة الحر

شاب من جنين يروي معاناته طوال 25 يوماً من التحقيق

سرطة" حرمان من التوسع العمراني والاستيطان يقضم أراضيها

مقتل شاب بإطلاق نار في جنين

إغلاق حاجز دوثان بعد إطلاق النار عليه

الحياة الجديدة

المجلس الوطني يثمن توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي

والدة الشهيد "محمود الجراد" تودعه "بالدموع والزغاريد" وبكلمات مؤثرة

الرئيس يقرر تكريم المحافظين الذين أحيلوا للتقاعد

مقتل شاب بإطلاق نار في إحدى المناسبات بجنين

ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام إلى 13

أسير من عصيرة القبلية يواجه مشاكل حادة في القلب

الاحتلال يعتقل شابًا من جنين على حاجز عسكري

جريدة الأيام

استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام واشتباكات في مخيم طولكرم

إصابة العشرات جرّاء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

حراك المعلمين: العام الدراسي لن يبدأ إلا بتحقيق مطالبنا

»13 معتقلاً إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام

شرطة الاحتلال تسقط تهمة القتل ضد المستوطن قاتل شهيد برقة

خلافات حادة بين غالانت وبن غفير حول تشكيل "الحرس الوطني"

مسؤول إسرائيلي حول التطبيع مع السعودية: "ليس لدينا ما نقدمه للفلسطينيين"

وكالة صفا

فلسطين اليوم

غزة .. وفاة شاب وأكثر من 100 حالة غرق أثناء السباحة في البحر

الدفاع المدني يصدر تحذيرا للمواطنين من موجة حارة تستمر حتى الاثنين

سما نيوز

لن يكون هناك تجميد للبناء الاستيطاني ولا حتى لثانية واحدة

لأول مرة.. حزب الله ينشر مشاهد لمنظومة صواريخ "ثار الله"..ما مميزاتها؟

نتنياهو يرسل ديرمر إلى واشنطن لبحث اتفاق التطبيع مع السعودية

الإمارات تمنع ركاب طائرة إسرائيلية من دخول أراضيها

صحيفة عبرية: "الحسم".. تعريف سموتريتش لـ "أبرتهايد بالقانون".. الكهاني يكره "العباسين" محمود ومنصور

"واشنطن بوست" تكشف عن عقبات كبيرة تعيق تطبيع السعودية و"إسرائيل"

عرب 48

مقتل شاب إثر تعرضه لإطلاق نار في جنين

الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال

عباس وهنية يتوافقان على سرعة تشكيل "لجنة متابعة فصائلية"

وكالة وفا

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة وي ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 12 آب (أغسطس)

ý 2004م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني معززة بالدبابات والجرافات في مدينة رفح وهدمت 15 منزلاً بعد تشريد أصحابها

ý 2001م إصابة 15 إسرائيلياً في عملية استشهادية بمدينة حيفا داخل فلسطين المحتلة عام 1948م وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتكشف اسم منفذها الشهيد محمد محمود بكر نصر من بلدة قباطية قضاء جنين.

ý 1994 م اشتباك مسلح في القدس المحتلة, يسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الاسرائيلية واستشهاد مقاومين فلسطينيين.

ý 1976 م وقوع مجزرة تل الزعتر في لبنان، والتي قتل فيها قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني على يد الميليشيات المسيحية بمشاركة ودعم القوات السورية في لبنان.

ý 1976م القوات الانعزالية والمرتزقة تهاجم مخيم "تل الزعتر" من مختلف المحاور وبمختلف أنواع الأسلحة، ومقاتلو المخيم يتصدون للهجوم، وفي نفس الوقت تقوم مدفعية القوات المشتركة الفلسطينية اللبنانية من مواقع أخرى بقصف المواقع الانعزالية في الدكوانة والقلعة دير مارروكز وحرش ثابت والمصانع.