أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت

شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 استقراراً مقابل الشيكل وفيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل :
سعر صرف الدولار: 3:73 شيكل
سعر صرف الدينار: 5.27 شيكل
سعر صرف اليورو: 4:09 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل
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12 آب / أغسطس 2023 09:31
شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 استقراراً مقابل الشيكل وفيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل :
سعر صرف الدولار: 3:73 شيكل
سعر صرف الدينار: 5.27 شيكل
سعر صرف اليورو: 4:09 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل