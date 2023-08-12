وكالة الرأي الفلسطينية كيفية الخروج من حساب فيس بوك على جميع الأجهزة بضغطة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 3 طرق يساعد بها ChatGPT العاملين لكسب المال وكالة الرأي الفلسطينية 13 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الاداري وكالة الرأي الفلسطينية 7 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى نظامك الغذائى وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت البطاطس كل يوم؟ وكالة الرأي الفلسطينية اجزاء من جسمك بتحذرك بارتفاع مستوى السكر بالدم وكالة الرأي الفلسطينية مهاجم الأهلي المصري ينتقل للدوري السعودي وكالة الرأي الفلسطينية " القاضي " يصل الضفة الغربية وينضم لفريق جديد وكالة الرأي الفلسطينية 5 مباريات في دوري غزة ..اليوم السبت
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت

12 آب / أغسطس 2023 09:31

اسعار العملات
اسعار العملات

شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 استقراراً مقابل الشيكل وفيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل :

سعر صرف الدولار: 3:73 شيكل

سعر صرف الدينار: 5.27 شيكل

سعر صرف اليورو: 4:09 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0:12 شيكل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟